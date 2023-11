Após pouso forçado, ocupantes de avião são resgatados na Bahia | A TARDE

Após um pouso forçado na tarde deste domingo, 25, na cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador, cinco ocupantes de um avião foram resgatados pela Polícia Militar com o auxílio do Graer.

Os agentes do 23º BPM foram acionados pelo Cicom com informações referentes ao ocorrido e, após contato com uma equipe do Graer, que se dirigiu à cidade em apoio à ocorrência, iniciou as buscas às pessoas acidentadas.

Os passageiros foram socorridos de helicóptero por prepostos do Samu e encaminhados a uma unidade de saúde da região para atendimento médico. As circunstâncias do fato serão apuradas pelos órgãos competentes.