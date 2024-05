Após seis anos, Bahia registra morte por malária | A TARDE

Foi registrada uma morte por malária, na Bahia, após seis anos, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do estado (Sesab) divulgadas na última quarta-feira, 15. Segundo a pasta, o óbito aconteceu no domingo, 12, e o caso é considerado importado, porque a pessoa não morava na Bahia e o provável local de infecção foi fora do estado.

Ainda segundo a Sesab, o paciente estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador. Não há informações sobre a idade e o local onde residia. As últimas duas mortes por malária registradas na Bahia ocorreram em 2018, na cidade de Wenceslau Guimarães, no sul do Estado.

Saiba mais sobre a doença

A malária é uma doença infecciosa causada pelo parasita Plasmodium. Ela é transmitida através da picada do mosquito de gênero Anopheles ou por contato pelo sangue, como o compartilhamento de seringas. Dentre os sintomas estão mal-estar, calafrios, seguido de suor intenso e prostração.

