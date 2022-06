Após show cancelado de Gusttavo Lima, briga toma conta de festa

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltar a cancelar a Festa da Banana, em Teolândia, no Oeste baiano, e o cantor Gusttavo Lima, pivô da polêmica, não se apresentar, moradores da cidade se desentenderam e entraram em confronto físico durante o evento. Para cantar no município, o cantor sertanejo cobrou R$ R$ 704 mil.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver pessoas entrando em um confronto generalizado, com socos e pontapés. A agressão de um homem com um pedaço de madeira a uma mulher parece ter motivado toda a confusão. Algumas pessoas tentaram defendê-la, mas também foram agredidas.

Confusão após cancelamento da Festa da Banana Reprodução | Redes Sociais

Evento polêmico

Após pedido do Ministério Público da Bahia, a Justiça suspendeu a Festa da Banana, em Teolândia,. Uma nova decisão judicial chegou a liberar os shows, mas no domingo, 5, dia do show de Gusttavo Lima, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins voltou a suspender.

De acordo com o ministro, o gasto de altos valores para um município de 20.000 habitantes e em situação de emergência declarada, justifica a providência tomada. Com a decisão, volta a valer a suspensão do evento, que seria realizado de 4 a 13 de junho.

Após cancelado, liberado e cancelado mais uma vez o show, a prefeitura de Teolândia, sul da Bahia, ironizou, nas redes sociais, a decisão judicial e afirmou que a apresentação vai ser realizada.

Os organizadores da "Festa da Banana", fizeram uma publicação onde afirmaram que "seria mais fácil o mundo acabar do que o Gustavo Lima não se apresentar'. Apesar disso, o cantor, que chegou à cidade baiana para se apresentar, não fez o show.

Os shows de Gusttavo Lima estão sendo investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais e Rio de Janeiro por suspeitas de irregularidades das prefeituras nas contratações.