Após suposto sequestro, blogger trans é encontrada com cabeça raspada

A notícia que a influencer trans Alexia Silva, mais conhecida como Ale, foi supostamente sequestrada na madrugada desta quarta-feira, 13, em Salvador, causou alvoroço entre os internautas que acompanham a vida dos influenciadores da Bahia. Os boatos ganharam ainda mais força após uma amiga da blogger publicar uma foto dela com metade da cabeça raspada.

Ainda de acordo com informações que circulam em grupos de mensagens no WhatsApp, o suposto sequestro teria sido motivado em decorrência do valor arrecadado pela influencer trans durante a divulgação de uma rifa digital em suas redes sociais. "[Levaram] ela para o mato. [Estão] querendo o dinheiro da vaquinha que ela estava fazendo", diz as mensagens que estão sendo compartilhadas na web.