Aposentado da Marinha é morto com mais de 10 tiros em carro na Bahia

Ainda não há detalhes quanto a autoria ou motivação para o assassinato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 48 anos, identificado como Alex Bispo de Jesus, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 22, no município de Feira de Santana, no norte da Bahia.

Informações preliminares apontam que a vítima seria um aposentado da Marinha do Brasil e estava dentro de um automóvel, modelo Fiat Palio, quando foi atingido por cerca de 10 disparos de arma de fogo.

O homicídio aconteceu por volta das 20h20, na Avenida Iguatemi, em trecho do bairro Mangabeira, próximo do Residencial Santa Bárbara.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta teriam sido os responsáveis pelo ato criminoso. Até o momento, ainda não há detalhes quanto a autoria ou motivação para o assassinato.

O local foi isolado pela Polícia Militar (PM-BA) até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.