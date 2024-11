Apostadores baianos vencem na Mega-Sena; veja valores e cidades

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Apostadores baianos acertaram cinco números da Mega-Sena, faturando a quina no sorteio realizdo na noite desta terça-feira, 5. Os sortudos são das cidades de Bom Jesus da Lapa, Itapetinga, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Santa Cruz Cabrália e Utinga, que levam para casa prêmios que variam entre R$ 36.233,07 e R$181.165,25.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.793 e o prêmio da faixa principal acumulou para R$ 140 milhões. Este foi o décimo sorteio consecutivo sem ganhadores do prêmio principal.

Os números sorteados nesta terça foram 07 – 09 – 25 – 37 – 57 – 59.