Área verde e alto padrão: conheça o maior condomínio do interior da BA

- Foto: Divulgação/Estância Fernandez

Com mais de 870 mil m² de área verde, a Estância Fernandez, localizada em São Gonçalo dos Campos, no recôncavo baiano, é o maior condomínio do interior do estado.

O espaço, que possui lotes de 600 m² à venda, une o convívio com a natureza com o que há de mais moderno em empreendimentos de alto padrão.

No local, há um clube de campo, com espaços gourmet e fitness, piscinas, deck molhado, espelho d'água, capela, pitfire, quadras esportivas e até galpão de barcos. O condomínio tem também anfiteatro, cinema, pet place e lagos naturais, entre outros atrativos.

A história da Estância Fernandez, em São Gonçalo, começou há muito tempo, durante a chegada de espanhóis na região, incluindo a família Fernandez. Quando desceram do trem, na década de 1950, esses homens e mulheres ficaram encantados com o que viram. Entre eles, havia um homem, carinhosamente conhecido como vovô Fernandez.



Em 1989, Roberto Fernandez, neto do vovô Fernandez, comprou um conjunto de fazendas e, junto ao pais, Walter Fernandez, construiu um casarão, em estilo neoclássico, com projeto do arquiteto Oto Gomes. Desde então, essa casa, conhecida por muitos como o castelo Fernandez, abrigou três gerações da família. Foram muitos momentos especiais, guardados no coração de cada um que os vivenciou.

Agora, a família Fernandez abriu as portas de sua propriedade para outras famílais que desejem adquirir lotes no local.