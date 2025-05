Arena Fonte Nova recebe maior evento do Sistema Comércio no país

Arena Fonte Nova é o palco do maior evento integrado do Sistema Comércio em todo o Brasil - Foto: Divulgação / Foto: San Júnior

A Arena Fonte Nova será palco da edição baiana da Semana S do Comércio, o maior evento integrado promovido pelo Sistema Comércio em todo o Brasil. A ação acontece neste sábado, 17, das 13h às 19h, com entrada gratuita e expectativa de atendimento a até 3 mil pessoas.

Realizado pelo Sesc e Senac Bahia, o evento oferece uma ampla programação variada de serviços, atividades educativas e culturais, distribuídos em quatro grandes áreas temáticas: Autocuidado, Formativa, Lúdico-Educativa e Movimento das Artes. A iniciativa também contará com unidades móveis do OdontoSesc e Senac Gastronomia, além da presença do programa Sesc Mesa Brasil.

Serão quatro mega arenas de experiências para o público. Além disso, as Unidades Móveis trarão serviços odontológicos e oficinas gastronômicas acessíveis aos presentes.

Arena do Autocuidado: serviços de saúde e beleza, incluindo maquiagem, corte de cabelo, penteados, e ações de conscientização sobre saúde bucal.

Arena Formativa: oficinas práticas de cerâmica, fotografia mobile, marketing para redes sociais e customização de camisetas.

Arena Lúdico-Educativa: espaço voltado para toda a família com experiências de leitura, ciência, realidade aumentada e muito mais.

Movimento das Artes: performances artísticas, apresentação circense e espaço interativo com drones.

A programação será encerrada com uma apresentação especial do cantor Adelmo Casé e a banda Negra Cor, a partir das 17h, em clima de celebração cultural e integração social.

Para Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova, o evento reforça o papel do espaço como agente de transformação social:

“A Casa de Apostas Arena Fonte Nova reforça o apoio às iniciativas que promovem cidadania, bem-estar e desenvolvimento social. Receber o maior evento integrado do Sistema Comércio, em parceria com o Sesc e Senac, ressalta nosso compromisso com a comunidade e com a valorização de ações de impacto positivo”, afirmou.

A Semana S do Comércio acontece simultaneamente em diversos estados do país. A inscrição é gratuita e pode ser feita clicando aqui.