Argentino é preso na Bahia após matar esposa e sogro a facadas

Caso aconteceu em São Desidério - Foto: Divulgação

Um homem argentino, identificado como Manoel Alejandro Bordon, de 53 anos, foi preso em flagrante neste sábado (14) por suspeita de matar a facadas sua esposa, Hiasmim Nogueira Weber, de 28 anos, e o pai dela, Carlos Sérgio Weber, de 66 anos.

O crime aconteceu no distrito de Roda Velha, zona rural de São Desidério, no oeste da Bahia. As informações são do portal g1 Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o ataque ocorreu após uma discussão entre o casal. Hiasmim foi esfaqueada durante o desentendimento, e Carlos Sérgio foi golpeado ao tentar intervir para proteger a filha. Ambos não resistiram aos ferimentos.

Após o crime, Manoel Alejandro tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e levado a um hospital da região, onde permanece internado sob escolta policial.

A Polícia Civil abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio e as razões do ataque.