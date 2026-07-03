Arraiá de LEM registra recorde de público com shows de Calcinha Preta e João Gomes

O segundo dia do Arraiá de Luís Eduardo Magalhães, realizado nesta quinta-feira, 2, feriado da Independência da Bahia, reuniu cerca de 70 mil pessoas e registrou mais um recorde de público. A programação contou com apresentações de Léo Foguete, Calcinha Preta, João Gomes e artistas locais.

A abertura da festa ficou por conta dos músicos da região. Um dos destaques foi o cantor Yulle Brasil, que participou do evento pelo segundo ano consecutivo e destacou a valorização dos artistas locais.

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"É uma alegria voltar ao Arraiá de LEM. Aqui somos recebidos com muito carinho e temos à disposição a mesma estrutura de palco e som das atrações nacionais. Isso demonstra respeito e valorização dos artistas da nossa região. A organização está de parabéns", afirmou Yulle Brasil.

Na sequência, Léo Foguete comandou um dos shows mais interativos da noite. O cantor convidou um jovem da plateia para cantar no palco, chamou uma fã para dançar durante uma das músicas e, em outro momento, desceu do palco para ficar mais próximo do público.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, foi durante a apresentação da Calcinha Preta que o evento atingiu o maior público da noite, com aproximadamente 70 mil pessoas na arena. Celebrando 30 anos de carreira, a banda levou ao palco um repertório de sucessos que marcou gerações.

Calcinha Preta - Foto: Divulgação/LEM

Encerrando a programação, já na madrugada, João Gomes apresentou seus principais sucessos do piseiro romântico e do forró tradicional, mantendo o público animado mesmo com a temperatura em torno dos 18°C.

João Gomes - Foto: Divulgação/LEM

Programação desta sexta-feira, 3