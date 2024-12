Artista plástico holandês é libertado após sequestro na Linha Verde

- Foto: Arquivo pessoal

Um artista plástico holandês que foi sequestrado na madrugada desta segunda-feira, 18, foi liberado em uma região de mata na cidade de Monte Gordo, após negociações com equipes da polícia.

Petrus Kuin, de 67 anos, foi sequestrado dentro da própria casa após homens invadirem seu imóvel em Barra de Pojuca, Região Metropolitana de Salvador. Os sequestradores entraram em contato com familiares da vítima por volta das 5 da manhã, pedindo resgate para liberar o turista.

Os bandidos exigiram transferências bancárias e usaram um tom ameaçador. Equipes da 59ª CIPM e do Departamento Especializado de Investigações Criminais) realizaram incursões durante todo o dia.

Ao Portal A TARDE, o delegado do DEIC informou que os criminosos decidiram liberar o artista após negociações. Nenhum valor foi cobrado. Petrus Kuin chegou a ser agredido e está recebendo os primeiros atendimentos na UPA de Monte Gordo. Em seguida, ele será ouvido no no DEIC.

Até o momento, ninguém foi preso