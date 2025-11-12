FESTA NA CIDADE
Artistas renomados vão animar o Natal de Feira de Santana
Ana Carolina, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Jau e Joanna são alguns dos nomes confirmados
Por Kenna Martins*
O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), anunciou, nesta quarta-feira, 12, as atrações que vão animar o Natal Encantado 2025, tradicional evento natalino do município. A programação será realizada em dois fins de semana: de 11 a 14 de dezembro e de 18 a 21 de dezembro, tendo como palco principal a Praça Padre Ovídio, ao lado da Catedral Metropolitana de Sant'Ana, no centro da cidade.
Entre as atrações confirmadas estão nomes consagrados da música brasileira, como Ana Carolina, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Negra Cor, Joanna, Rosana, Jau, Renato e Seus Blue Caps, além da Orquestra NEOJIBA e do grupo Jovens Divas. O evento é gratuito e aberto ao público.
De acordo com o prefeito, o objetivo é oferecer uma programação diversificada e de qualidade, que contemple diferentes estilos musicais e públicos. “O Natal Encantado já se tornou uma tradição em nossa cidade. Queremos que as famílias feirenses e os visitantes vivam momentos de alegria e emoção neste fim de ano”, afirmou José Ronaldo durante coletiva de imprensa no Paço Municipal Maria Quitéria.
Além das apresentações na Praça Padre Ovídio, o evento também contará com atividades paralelas no estacionamento da Prefeitura e nas janelas do Paço Municipal , onde também estão previstas intervenções musicais e artísticas.
De acordo com o gestor municipal, o cronograma detalhado das apresentações e a programação completa serão divulgados nas próximas semanas.*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana
