BAHIA
FESTA NA CIDADE

Artistas renomados vão animar o Natal de Feira de Santana

Ana Carolina, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Jau e Joanna são alguns dos nomes confirmados

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

12/11/2025 - 15:15 h | Atualizada em 12/11/2025 - 15:26
Atrações do Natal Encantado 2025
Atrações do Natal Encantado 2025 -

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), anunciou, nesta quarta-feira, 12, as atrações que vão animar o Natal Encantado 2025, tradicional evento natalino do município. A programação será realizada em dois fins de semana: de 11 a 14 de dezembro e de 18 a 21 de dezembro, tendo como palco principal a Praça Padre Ovídio, ao lado da Catedral Metropolitana de Sant'Ana, no centro da cidade.

Entre as atrações confirmadas estão nomes consagrados da música brasileira, como Ana Carolina, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Negra Cor, Joanna, Rosana, Jau, Renato e Seus Blue Caps, além da Orquestra NEOJIBA e do grupo Jovens Divas. O evento é gratuito e aberto ao público.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o prefeito, o objetivo é oferecer uma programação diversificada e de qualidade, que contemple diferentes estilos musicais e públicos. “O Natal Encantado já se tornou uma tradição em nossa cidade. Queremos que as famílias feirenses e os visitantes vivam momentos de alegria e emoção neste fim de ano”, afirmou José Ronaldo durante coletiva de imprensa no Paço Municipal Maria Quitéria.

Prefeito José Ronaldo anuncia atrações do Natal Encantado
Prefeito José Ronaldo anuncia atrações do Natal Encantado | Foto: Divulgação/ ACM- ASCOM PMFS

Além das apresentações na Praça Padre Ovídio, o evento também contará com atividades paralelas no estacionamento da Prefeitura e nas janelas do Paço Municipal , onde também estão previstas intervenções musicais e artísticas.

De acordo com o gestor municipal, o cronograma detalhado das apresentações e a programação completa serão divulgados nas próximas semanas.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Ana Carolina feira de santana Jau jorge vercillo natal Natal Encantado 2025 Sandra Sá

x