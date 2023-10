Assaltantes e homicida são presos através do Reconhecimento Facial | A TARDE

Três foragidos da Justiça foram presos nas últimas 24h, em Salvador e na cidade de Eunápolis, com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. Os homens eram procurados por roubos e homicídio.

A primeira captura foi realizada pela 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Comércio), na capital baiana. A plataforma emitiu o alerta de similaridade e os militares encontraram o homicida.

A segunda prisão também ocorreu na capital baiana. O foragido era procurado por roubo. Uma guarnição do Comando de Operações da Polícia Militar (COPPM) realizou a prisão do assaltante.

Em Eunápolis, no Extremo Sul do estado, militares da 7ª CIPM localizaram o terceiro homem com mandado de prisão. Ele era procurado por roubo. Os três foragidos foram encaminhados para unidades da Polícia Civil. As determinações judiciais foram cumpridas.