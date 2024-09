Assista: vereador leva mulheres nuas para atender a porta de casa

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um vídeo registrou o momento em que o vereador e presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perine Vermelho, levou duas mulheres nuas para anteder um segurança na porta da sua residência, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nas imagens divulgadas pela coluna do Metrópoles, o político aparece com as moças peladas na calçada de casa, respondendo às queixas dos vizinhos sobre o alto volume da música. Ele se dirige ao segurança do condomínio e diz: "Como que abaixa o som? Não tem como. Dá a porra da multa aí”, enquanto aponta para as mulheres, que também falam com o guarda.

De acordo com o vereador, o vídeo em questão foi gravado em meados de 2020, quando era presidente da Câmara Municipal da cidade. No mesmo período, ele foi enjaulado por roubar dinheiro público na compra de respiradores. Em 2022, Davi foi nomeado presidente do Instituto Rio Metrópole.