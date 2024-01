Associação que abriga idosos em Lauro passa por dificuldades | A TARDE

A Associação de Caridade Casa Adolfo Bezerra de Menezes (ACCABEM) está contando com toda ajuda possível para seguir prestando atendimento gratuito aos 75 idosos acolhidos no local. A casa, que funciona em Lauro de Freitas, não tem fins lucrativos e vive de doações para custear manutenção do local, alimentação, fraldas e produtos hospitalares.

“A instituição já tem 32 anos no município, é a única nesses moldes que trabalha com idosos aqui. Eles são doentes, muitos vieram encaminhados pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério Publico, pela Polícia Militar ou por familiares que não têm condições de atender às necessidades do idoso”, conta Fátima Soares, presidente da ACCABEM.

O acolhimento na casa conta com a ajuda de profissionais capacitados, como assistente social, técnicos de enfermagem e médicos, tudo isso para oferecer qualidade de vida para pessoas que já viveram tanto. Os custos operacionais no entanto, são altos.

“São 5.800 fraldas por mês, 110 pratos de comida e 250 pães por dia, são seis refeições ao longo dia. Por isso buscamos ajudas de pessoas físicas, de empresas, para conseguir manter”, explica Fátima. “Além da alimentação, alguns precisam de suplementação, outros fazem uso diário de curativos”, exemplifica.

Os interessados em ajudar na mantenção do serviço podem doar em dinheiro por meio de transferência PIX (chave email: [email protected]) ou até mesmo levar pessoalmente, o que, segundo a presidente, é preferível. “A gente pede que, quem puder, venha conhecer o trabalho, saber onde o seu dinheiro está sendo empregado. Isso faz a diferença”, diz.

O espaço vai precisar atender a uma determinação do Ministério Público que exige a implementação de um sistema de proteção e prevenção contra o incêndios com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O orçamento, segundo Fátima, ultrapassa o valor de R$ 250 mil.

Campanha

Com o propósito de ajudar a ACCABEM nessa missão, o Parque Shopping Bahia lançou uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas nos tamanhos G e XG e leite em pó. No segundo ano de campanha. O posto de arrecadação está na Praça de Alimentação do piso L3.

