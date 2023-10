Ataque em barbearia deixa um morto e dois feridos em Feira de Santana

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante um ataque a uma barbearia, no município de Feira de Santana, na manhã desta quinta-feira, 21. Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, os tiros foram deflagrados por homens que chegaram em um carro. As equipes policiais estão realizando os levantamentos e ainda não há detalhes sobre o caso.

O caso aconteceu na localizada na Rua Primavera, bairro Asa Branca. Relatos dão conta de que a vítima que não resistiu era uma adolescente de 15 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.