Ato em Pitanga dos Palmares pede justiça pela morte de Mãe Bernardete

Um ato inter-religioso que cobra justiça pelo assassinato de Mãe Bernardete, no último dia 17, e proteção à comunidade quilombola de Pitanga dos Palmares foi programado para às 10h deste sábado, 2, no local em que o crime aconteceu, em Simões Filho.



A iniciativa é uma parceria entre a Kóinonia Presença Ecumênica e Serviço, Rede de Mulheres Negras da Bahia, Coletivo Iya Akobiode, Coalizão Negra por Direitos e CESE, entidades essas que convocaram a comunidade religiosa local e integrantes da sociedade civil organizada ou não.

A programação do ato contará com refeição colaborativa, com o compartilhamento de alimentos feito pelas pessoas presentes no local, o que representa, segundo os organizadores, uma prática que envolve conexões culturais, simbólicas e sagradas nas relações sociais do povo de religiões de matriz africana e para as comunidades tradicionais com os seus territórios.