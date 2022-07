Audiência de Luva de Pedreiro e ex-empresário termina sem acordo

A audiência de conciliação realizada nesta terça-feira, 26, entre Iran de Santana Alves, o influenciador "Luva de Pedreiro”, e seu ex-empresário Allan Jesus, terminou sem nenhum acordo entre as partes. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Segundo o jornalista, Iran não compareceu à audiência, sendo representado pelos advogados. A juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, da 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ouviu Allan, que depôs longamente. Nenhuma das três propostas de acordo apresentadas foi aceita.

O advogado de Luva propôs a Allan o pagamento integral do valor dos contratos celebrados até 21 de junho deste ano, com renúncia do ex-empresário à multa. Também foi sugerida a transferência das empresas criadas para a marca “Luva de Pedreiro/Hiran” para "Luva".

O ex-empresário, por sua vez, apresentou uma contraproposta para pagamento do valor de R$ 20 milhões, incluindo a multa, o que não foi aceito.

Já pelo juízo, foi apresentada a proposta para pagamento dos contratos celebrados até 21 de junho desse ano, sendo 50% para Allan e 50% para Iran. Outra proposta envolveu o pagamento de multa para Allan no valor de R$ 5 milhões e a transferência das empresas para Iran, com o pagamento de todos os gastos para sua criação que tiverem sido arcados pelo ex-empresário. No entanto, não houve acordo.