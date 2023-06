Avião com banda de Tierry faz pouso de emergência após porta abrir

O avião da banda de Tierry fez um pouso de emergência após a porta traseira abrir. O caso aconteceu na última segunda-feira, 12, após a aeronave decolar de São Luís, no Maranhão.

O bimotor envolvido no incidente tem capacidade para 12 pessoas. O problema ocorreu na fuselagem localizada na parte traseira do avião, que fez a porta abrir.

A estrutura abriu 30 minutos após a decolagem de São Luís. Em imagens registradas em vídeo, é possível notar a preocupação dos passageiros e vento forte que entrava pela abertura da porta.

null Reprodução / Redes Sociais

O pouso de emergência foi feito no Aeroporto Internacional de São Luís, após a aeronave retornar. Tierry não estava no voo. Os tripulantes não tiveram ferimentos, segundo a comunicação do artista.