Avião faz pouso forçado e hélice fica presa em banco de areia na Bahia

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado e parou com o bico enterrado em um banco de areia, na manhã desta quarta-feira, 7, na cidade de Porto Seguro, extremo sul da Bahia.

Informações levantadas no local apontam que o piloto estava sozinho na aeronave, no momento do incidente, e não sofreu ferimentos.



O avião parou na foz do Rio Buranhém, a poucos metros da água, próximo a um terminal de balsas. As primeiras informações apontam que a aeronave teria sofrido uma pane.