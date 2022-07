Avós mais jovens aproveitam vigor para ‘curtir’ os netos

A sargento da polícia militar Daniela Gláucia dos Santos, 44 anos, só tem motivo para celebrar com o netinho Elias, 2 anos, hoje, no Dia dos Avós. Por ser muito ativa, ela pretende comemorar com um passeio cheio de brincadeiras com o neto. Com a melhora da qualidade de vida, o perfil atual das avós está mais jovial, e estas mulheres têm orgulho em contestar os estereótipos ultrapassados que determinam o que é ser uma avó.

Mulheres frágeis, que não são ativas, não se importam com os cabelos grisalhos e vivem numa cadeira de balanço. As avós da atualidade estão cada vez mais distantes desse perfil. Celebrado no dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, o Dia dos Avós, para estas mulheres, é para celebrar a juventude.

"Sou uma avó super divertida, e por entrar no mundo de Elias, ele é muito grudado comigo. Brinco, pulo, danço e canto, e mesmo quando chego do trabalho cansada, ele recarrega minhas energias", conta Daniela. "A gente tem aquela imagem de avó como uma senhora grisalha, inativa, mas a avó de Elias não é assim. Gosto de diversão, de brincar, jogar bola e andar de patins. Não perdi isso quando virei avó, e quero acompanhar cada fase dele. Por isso invisto no meu físico e psicológico", afirma.

A policial ainda conta que desde que virou avó, aos 42 anos, recebe comentários de pessoas que duvidam que ela realmente tem um neto. Apesar de ainda ser jovem, ela cuida com muita atenção da sua alimentação, além de fazer academia e musculação, e ter como passatempo andar de patins.

Mirian Neves Oliveira, 52 anos, defende que as vovós têm que ser ativas, usar maquiagem e irem pra academia. "Me tornei avó com 46 anos, e apesar de no começo ter sido muito difícil, fiquei muito feliz, porque sempre quis ter um netinho. Entendo que para muitas mulheres se tornar avó cedo faz com que se sintam velhas, mas no meu caso, me senti muito mais jovem", diz.

Avó aos 38 anos, Valéria Martorelli, 56 anos, afirma que ser avó não é sinônimo de ser idosa, mas de ser uma segunda mãe. "Fui avó com a idade que muitas mulheres optam por virar mãe. No início foi um susto, porque minha filha só tinha 15 anos, mas quando Júlia nasceu, fiquei muito feliz. Da mesma forma que me emocionei quando fui chamada pela primeira vez de 'mamãe', senti quando fui chamada de 'vovó’. Continuo me cuidando, trabalhando, me divertindo e sou muito ativa. Hoje em dia, mantemos o hábito de sair juntas, passear no shopping”.

Para Leonardo Oliva, geriatra e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), a qualidade de vida e novos tempos contribuí para que o envelhecimento se enquadre em novos padrões. “Na década de 30, no Brasil, um jornal noticiava a morte de uma 'velhinha' de 42 anos. A nossa realidade é diferente. O que a gente considerava impossível, hoje é muito comum, como a capacidade de trabalhar, viajar e se divertir. Mesmo tendo mais de 60 e 70 anos, não representam em nada aquela figura do idoso dependente. Essa figura não existe mais entre os avós".

