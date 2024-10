Azul anuncia novo voo entre Ilhéus e Guarulhos para o verão

Aeronave da Azul - Foto: Reprodução

A Azul anunciou uma nova rota entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos e Ilhéus, no litoral sul da Bahia, para a alta temporada de verão 2024/2025. A conexão começará a operar no dia 16 de dezembro de 2024 e seguirá até 2 de fevereiro de 2025, com voos diários.

Os voos de ida partem de Guarulhos às 14h35, com pouso na cidade baiana às 16h40. Já o voo de volta está programado para decolar de Ilhéus às 17h15, chegando ao Aeroporto de Guarulhos às 19h20. As operações serão realizadas com a moderna aeronave Airbus A320, que possui capacidade para transportar 174 Clientes.

“Estamos muito felizes em incluir a rota Guarulhos-Ilhéus na nossa malha, ainda mais durante a alta temporada de verão, quando tantos Clientes escolhem a Bahia como destino. Ilhéus é uma cidade encantadora, repleta de história, cultura e belezas naturais, ideal para relaxar e curtir as férias. Sabemos o quanto nossos Clientes amam viajar para a Bahia, e esse voo reforça nosso compromisso em oferecer sempre mais opções para que eles possam aproveitar,” destaca Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

Alta temporada na Bahia

Além da nova rota entre Guarulhos e Ilhéus, a Azul reforça sua presença no estado da Bahia com voos extras diários conectando Ilhéus a outros importantes hubs da companhia, como Campinas, no interior de São Paulo, e Confins, em Minas Gerais. Ilhéus também continuará a contar com voos regulares para Salvador, capital baiana.

No total, durante o período de 16 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025, a Azul irá operar mais de 3 mil voos extras em todo o Brasil, sendo que 38% dessas operações estão concentradas na região Nordeste. Para a Bahia, serão mais de 1.159 voos extras, oferecendo aos turistas e moradores locais maior conectividade e comodidade. Porto Seguro se destaca como um dos destinos mais procurados pelos Clientes da Azul durante o verão, figurando entre os cinco mais movimentados em número de voos nesse período.

Com as novas rotas e os voos extras da alta temporada, a Azul estima um aumento de 24% em suas operações no estado da Bahia, comparado ao volume atual, atingindo uma média de 37 voos diários em janeiro de 2025.