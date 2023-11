BA-099: moradores de Arembepe protestam devido à falta de água | A TARDE

O trânsito continua intenso, na BA-099, também conhecida como Estrada do Coco, devido a manifestação realizada por moradores de Arembepe, na Orla de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 2.

O movimento teve o objetivo de chamar atenção das autoridades estaduais, em especial a Embasa, para o problema de falta de água na região, que de acordo com os manifestantes, já existe há alguns dias.

A via já foi liberada, mas o grupo segue no acostamento. A convocação para o movimento começou no início da semana através da distribuição de informativos, alertando a população de que, sem água em Arembepe, não haveria feriado na Bahia.

A mobilização aconteceu próximo a passarela de Arembepe. A Polícia Militar acompanhou o movimento.