A Bahia atraiu R$ 31,8 bilhões em investimentos em 2023. O valor é fruto de protocolos de intenções assinados de janeiro a julho deste ano, entre empresas e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), para implantação, ampliação e modernização de 132 empreendimentos, com a previsão de geração de mais de 7 mil empregos diretos. As informações constam no Panorama do Desenvolvimento Econômico produzido pela SDE.

O titular da pasta, Angelo Almeida, analisou o cenário. “Vivemos um momento muito importante, onde a Bahia se destaca como uma excelente opção para novos negócios. Com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues, temos atraído novas empresas que estão gerando desenvolvimento, emprego e renda no nosso Estado”, disse.

Entre os investimentos, destacam-se os setores de Eletricidade e Gás, com aporte na ordem de R$ 24 bilhões e estimativa de geração 1,3 mil empregos diretos; biocombustíveis, com R$ 5,4 bilhões e geração de mais de três mil empregos; e a mineração, com R$ 735 milhões e geração de 137 novos postos de trabalho. Mas quando considerado os empregos indiretos, o total dos três segmentos chega a aproximadamente 18 mil.

Entre os empreendimentos no setor de energia está a Pan American Energy, que assinou protocolo no final de julho e pretende investir R$ 4,3 bilhões na implantação de parques eólicos nos municípios de Ibitiara, Boninal e Novo Horizonte. O projeto prevê a geração de 137 empregos diretos e 343 indiretos durante a fase de implantação.

Em implantação

Ao todo, a Bahia possui 413 empreendimentos em implantação, com previsão de investimentos na ordem de R$ 120,3 bilhões. Desse total, 326 (R$ 105 bilhões) serão implantados até 2026. A expectativa é que mais de 32 mil pessoas sejam empregadas.