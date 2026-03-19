Bahia celebra Dia do Artesão com evento sobre inovação e novos mercados

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Neste 19 de março, quando se celebra o Dia do Artesão e da Artesã, a data ganha um significado especial em Salvador ao destacar o valor cultural e econômico do artesanato baiano, marcado por tradição e inovação. Para celebrar a data, o Programa Artesanato da Bahia promove, entre os dias 18 e 20 de março, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), o evento “Artesanato da Bahia: Inovação, Design e Novos Mercados”.

Para o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, a data é um momento de reafirmar o compromisso do Estado com a dignidade desses profissionais. “O artesanato é uma expressão viva da identidade do nosso povo e, ao mesmo tempo, uma importante fonte de trabalho e renda para milhares de famílias baianas", ressalta.

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"Por meio da Coordenação de Artesanato da Setre, o Governo do Estado tem fortalecido políticas públicas que valorizam esses trabalhadores e trabalhadoras, oferecendo apoio à qualificação, à comercialização e à ampliação de mercados. Nosso compromisso é seguir inovando, buscando novas estratégias e instrumentos para atender cada vez melhor os artesãos e artesãs da Bahia, reconhecendo o valor do saber tradicional e criando oportunidades para que esse talento continue gerando desenvolvimento, cultura e dignidade", completa.

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O evento no IAT servirá como pano de fundo para lançamentos que prometem encurtar a distância entre as comunidades produtoras e o consumidor final. Entre as novidades, destacam-se o uso de Inteligência Artificial no atendimento e uma nova Loja Virtual, ferramentas pensadas para que o artesão do interior possa alcançar mercados globais sem perder a essência do seu fazer manual.

A programação inclui ainda debates sobre direitos autorais e o papel do design na valorização das peças, além de um encontro estratégico com gestores municipais no dia 20, focado em transformar festivais locais em motores de geração de renda.

Ao celebrar o Dia do Artesão com foco na inovação, a Bahia sinaliza que o futuro do setor depende do equilíbrio: preservar o olhar sensível de quem cria e oferecer as ferramentas tecnológicas para que essa arte nunca deixe de circular.