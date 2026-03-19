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OPORTUNIDADE

Leilão de imóveis garante descontos de até 75% na Bahia; veja ofertas

Há opções disponíveis em Salvador, Região Metropolitana e interior do estado

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/03/2026 - 8:03 h

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Imagem ilustrativa da imagem Leilão de imóveis garante descontos de até 75% na Bahia; veja ofertas
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A Bahia é um dos estados que integram o leilão imobiliário online do banco Santander, que dispõe de mais de 1.200 imóveis em todo o país. No evento, que acontece no dia 31 de março, a partir das 10h, os interessados podem conseguir descontos de até 75%.

No estado, há 47 ofertas disponíveis em Salvador, Região Metropolitana e interior com um portfólio que inclui casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais.

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Além do desconto, os lotes oferecem condições facilitadas de pagamento, como financiamento imobiliário pelo próprio Santander, com prazos que podem chegar a 420 meses. Há também a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Como acessar as ofertas?

As ofertas podem ser conferidas através de duas plataformas:

A expectativa é de que novos imóveis ainda sejam incorporados até a data do evento.

Quais as ofertas na Bahia?

Na Bahia, as ofertas contemplam casas e apartamentos em:

  • Brumado
  • Camaçari
  • Feira de Santana
  • Ibiassucê
  • Ipirá
  • Irecê
  • Itaberaba
  • Itabuna
  • Itapetinga
  • Juazeiro
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Paulo Afonso
  • Poções
  • Salvador
  • Santa Maria da Vitória
  • São Gonçalo dos Campos
  • Serrinha
  • Teolândia
  • Wenceslau Guimarães

Leia Também:

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Opções em Salvador

  • Brotas: apartamento com 65m² a partir de R$ 248 mil
  • Brotas: apartamento com 53m² a partir de R$ 350 mil
  • Cabula: apartamento com 52m² a partir de R$ 169.260 mil
  • Cabula: apartamento com 74m² a partir de R$ 144.800 mil
  • Capelinha: casa com 71m² a partir de R$ 86 mil
  • IAPI: apartamento com 108m² a partir de R$ 154.800 mil
  • Itapuã: apartamento com 56m² a partir de R$ 152.880 mil
  • Luiz Anselmo: apartamento com 53m² a partir de R$ 291.200 mil
  • Jardim das Margaridas: casa com 80m² a partir de R$ 161.120 mil
  • Pau da Lima: apartamento com 47m² a partir de R$ 56.700 mil
  • Pirajá: apartamento com 88m² a partir de R$ 164 mil
  • Plataforma: apartamento com 43m² a partir de R$ 97 mil
  • Roma: apartamento com 84m² com R$ 172 mil
  • Vale dos Lagos: apartamento com 45m² a partir de R$ 78 mil

Como participar do leilão?

O leilão acontece 31 de março, a partir das 10h e será mediado de forma totalmente online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio nas plataformas das leiloeiras.

Além disso, é necessário consultar o edital para verificar condições como valor mínimo, formas de pagamento e eventuais encargos.

Outras ofertas pelo Brasil

Em todo o país, até o momento, 636 lotes estão disponíveis no site da Mega Leilões e outros 632 na Pestana Leilões.

Como posso acessar as ofertas do leilão imobiliário do Santander?

As ofertas do leilão imobiliário do Santander podem ser acessadas através das plataformas Mega Leilões e Pestana Leilões.

Quais tipos de imóveis estão disponíveis na Bahia?

Na Bahia, estão disponíveis casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais, totalizando 47 ofertas em diversas cidades.

Qual é a porcentagem máxima de desconto oferecida no leilão?

Os interessados podem conseguir descontos de até 75% nos imóveis disponíveis durante o leilão.

Como funciona o financiamento dos imóveis leiloados?

O financiamento é feito pelo Banco Santander, com prazos que podem chegar até 420 meses, além da possibilidade de usar o FGTS.

Como participar do leilão online?

Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio nas plataformas das leiloeiras e consultar o edital com as condições do leilão.

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Tags:

Bahia leilão leilão de imóveis santander

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