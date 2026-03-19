OPORTUNIDADE
Leilão de imóveis garante descontos de até 75% na Bahia; veja ofertas
Há opções disponíveis em Salvador, Região Metropolitana e interior do estado
Por Luiza Nascimento
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A Bahia é um dos estados que integram o leilão imobiliário online do banco Santander, que dispõe de mais de 1.200 imóveis em todo o país. No evento, que acontece no dia 31 de março, a partir das 10h, os interessados podem conseguir descontos de até 75%.
No estado, há 47 ofertas disponíveis em Salvador, Região Metropolitana e interior com um portfólio que inclui casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais.
Além do desconto, os lotes oferecem condições facilitadas de pagamento, como financiamento imobiliário pelo próprio Santander, com prazos que podem chegar a 420 meses. Há também a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Como acessar as ofertas?
As ofertas podem ser conferidas através de duas plataformas:
A expectativa é de que novos imóveis ainda sejam incorporados até a data do evento.
Quais as ofertas na Bahia?
Na Bahia, as ofertas contemplam casas e apartamentos em:
- Brumado
- Camaçari
- Feira de Santana
- Ibiassucê
- Ipirá
- Irecê
- Itaberaba
- Itabuna
- Itapetinga
- Juazeiro
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Paulo Afonso
- Poções
- Salvador
- Santa Maria da Vitória
- São Gonçalo dos Campos
- Serrinha
- Teolândia
- Wenceslau Guimarães
Leia Também:
Opções em Salvador
- Brotas: apartamento com 65m² a partir de R$ 248 mil
- Brotas: apartamento com 53m² a partir de R$ 350 mil
- Cabula: apartamento com 52m² a partir de R$ 169.260 mil
- Cabula: apartamento com 74m² a partir de R$ 144.800 mil
- Capelinha: casa com 71m² a partir de R$ 86 mil
- IAPI: apartamento com 108m² a partir de R$ 154.800 mil
- Itapuã: apartamento com 56m² a partir de R$ 152.880 mil
- Luiz Anselmo: apartamento com 53m² a partir de R$ 291.200 mil
- Jardim das Margaridas: casa com 80m² a partir de R$ 161.120 mil
- Pau da Lima: apartamento com 47m² a partir de R$ 56.700 mil
- Pirajá: apartamento com 88m² a partir de R$ 164 mil
- Plataforma: apartamento com 43m² a partir de R$ 97 mil
- Roma: apartamento com 84m² com R$ 172 mil
- Vale dos Lagos: apartamento com 45m² a partir de R$ 78 mil
Como participar do leilão?
O leilão acontece 31 de março, a partir das 10h e será mediado de forma totalmente online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio nas plataformas das leiloeiras.
Além disso, é necessário consultar o edital para verificar condições como valor mínimo, formas de pagamento e eventuais encargos.
Outras ofertas pelo Brasil
Em todo o país, até o momento, 636 lotes estão disponíveis no site da Mega Leilões e outros 632 na Pestana Leilões.
Como posso acessar as ofertas do leilão imobiliário do Santander?As ofertas do leilão imobiliário do Santander podem ser acessadas através das plataformas Mega Leilões e Pestana Leilões.
Quais tipos de imóveis estão disponíveis na Bahia?Na Bahia, estão disponíveis casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais, totalizando 47 ofertas em diversas cidades.
Qual é a porcentagem máxima de desconto oferecida no leilão?Os interessados podem conseguir descontos de até 75% nos imóveis disponíveis durante o leilão.
Como funciona o financiamento dos imóveis leiloados?O financiamento é feito pelo Banco Santander, com prazos que podem chegar até 420 meses, além da possibilidade de usar o FGTS.
Como participar do leilão online?Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio nas plataformas das leiloeiras e consultar o edital com as condições do leilão.
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