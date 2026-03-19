Leilão de imóveis garante descontos de até 75% na Bahia; veja ofertas

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- Foto: Divulgação

A Bahia é um dos estados que integram o leilão imobiliário online do banco Santander, que dispõe de mais de 1.200 imóveis em todo o país. No evento, que acontece no dia 31 de março, a partir das 10h, os interessados podem conseguir descontos de até 75%.

No estado, há 47 ofertas disponíveis em Salvador, Região Metropolitana e interior com um portfólio que inclui casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais.

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Além do desconto, os lotes oferecem condições facilitadas de pagamento, como financiamento imobiliário pelo próprio Santander, com prazos que podem chegar a 420 meses. Há também a possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Como acessar as ofertas?

As ofertas podem ser conferidas através de duas plataformas:

A expectativa é de que novos imóveis ainda sejam incorporados até a data do evento.

Quais as ofertas na Bahia?

Na Bahia, as ofertas contemplam casas e apartamentos em:

Brumado

Camaçari

Feira de Santana

Ibiassucê

Ipirá

Irecê

Itaberaba

Itabuna

Itapetinga

Juazeiro

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Paulo Afonso

Poções

Salvador

Santa Maria da Vitória

São Gonçalo dos Campos

Serrinha

Teolândia

Wenceslau Guimarães

Opções em Salvador

Brotas: apartamento com 65m² a partir de R$ 248 mil

Brotas: apartamento com 53m² a partir de R$ 350 mil

Cabula: apartamento com 52m² a partir de R$ 169.260 mil

Cabula: apartamento com 74m² a partir de R$ 144.800 mil

Capelinha: casa com 71m² a partir de R$ 86 mil

IAPI: apartamento com 108m² a partir de R$ 154.800 mil

Itapuã: apartamento com 56m² a partir de R$ 152.880 mil

Luiz Anselmo: apartamento com 53m² a partir de R$ 291.200 mil

Jardim das Margaridas: casa com 80m² a partir de R$ 161.120 mil

Pau da Lima: apartamento com 47m² a partir de R$ 56.700 mil

Pirajá: apartamento com 88m² a partir de R$ 164 mil

Plataforma: apartamento com 43m² a partir de R$ 97 mil

Roma: apartamento com 84m² com R$ 172 mil

Vale dos Lagos: apartamento com 45m² a partir de R$ 78 mil

Como participar do leilão?

O leilão acontece 31 de março, a partir das 10h e será mediado de forma totalmente online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio nas plataformas das leiloeiras.

Além disso, é necessário consultar o edital para verificar condições como valor mínimo, formas de pagamento e eventuais encargos.

Outras ofertas pelo Brasil

Em todo o país, até o momento, 636 lotes estão disponíveis no site da Mega Leilões e outros 632 na Pestana Leilões.