Bahia convoca candidatos do concurso da Polícia Técnica

O Governo do Estado convocou, através do Diário Oficial desta quinta-feira , 25, os 474 candidatos regulares aprovados da turma 01 do Concurso da Polícia Técnica, edital SAEB 04/2022, para apresentação de documentação e perícia médica.

Esta etapa antecede a nomeação e posse dos candidatos que concluíram e foram aprovados no curso de formação encerrado em maio. “Estamos em um momento muito importante do certame, enquanto a turma 01 está na fase final, a turma 02 acabou de ser chamada para os exames pré-admissionais”, pontuou Ana Cecília Bandeira, Diretora-Geral da Polícia Técnica, ao comemorar mais esta publicação.

As vagas serão distribuídas na capital e no interior do Estado para os cargos de Perito Criminal, Médico-Legista, Odonto-Legal e Técnico. Recompondo parte do efetivo das 30 Coordenadorias Regionais de Diário Oficial, além de outros dois postos avançados.

Os candidatos devem comparecer no Departamento de Polícia Técnica, situado na Avenida Centenário, S/N, Vale dos Barris, Salvador/BA, no período de 29/07/2024 a 02/08/2024, em dias e turnos específicos e indicados nos Anexos I, II e III do Edital de Convocação, para entrega da documentação listada, original e fotocópia, conforme item 15.1 do Capítulo 15 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB nº 04/2022 de 01 de setembro de 2022, publicado na edição do Diário Oficial do Estado da Bahia de 03 de setembro de 2022.