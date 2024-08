Caso Aisha: homem que matou criança passa por audiência nesta quinta

Joseilson Souza da Silva passa por audiência de custódia nesta quinta - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, o homem que confessou ter matado a pequena Aisha Vitória Santos da Silva, de apenas 8 anos, na última terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, irá passar por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 25, às 9h30, na Vara de Audiência de Custódia - Salvador.

O suspeito foi preso no mesmo dia em que a vítima foi encontrada a poucos metros de sua casa e da casa dos pais da menina, na Travessa São Jorge, jogada em cima de sacos de entulho de material de construção. Ela estava desaparecida desde o dia anterior, na segunda-feira, 22, quando ela saiu de casa e não retornou mais.

Corpo de Aisha foi encontrado próximo a casa dos pais | Foto: Redes Sociais

Joseilson foi preso após a mãe da vítima desconfiar dele e informar a polícia, que, ao entrar na casa, encontrou uma boneca e as sandálias da menina no telhado do criminoso. Ele confessou ter violentado e matado a criança.



Aisha Vitória foi sepultada no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Ladeira Quinta dos Lázaros, em Baixa de Quintas, na manhã de quarta, 24.

Corpo da criança foi enterrado na manhã de quarta, em Salvador | Foto: Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

