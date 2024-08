Corpo da menina Aisha Vitória será enterrado nesta quarta; saiba mais

Aysha estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira - Foto: Arquivo Pessoal

O corpo da menina Aisha Vitória, de apenas 8 anos, encontrada morta na terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, será enterrado no final da manhã desta quarta-feira, 24. A cerimônia está marcada para 11h30, no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, que fica localizado na Ladeira Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas.

Aisha foi localizada em cima de sacos com materiais de construção, que ficavam na mesma rua em que ela morava, a cerca de 30 metros da sua residência. A menina estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira.

O corpo de Aisha Vitória foi encontrado por um morador, por volta das 4h desta terça, com marcas roxas nas pernas, costas, estava deitado de barriga para baixo e com a mão direita para trás.

O autor do crime foi identificado como Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, que seria vizinho da menina e também teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele confessou o crime e foi preso.