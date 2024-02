Bahia deve ser 2º estado mais visitado no verão de 2024, projeta MTur | A TARDE

A Bahia deve ser o segundo estado brasileiro mais visitado durante o verão de 2024, conforme revela um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa de Relações Institucionais (IPRI), em parceria com o Ministério do Turismo (MTur).

O IPRI perguntou aos entrevistados se eles iriam viajar a lazer nos três próximos meses, até março de 2024. No total, 37% da amostra respondeu que sim: fará viagem a turismo no verão.

São Paulo foi o estado mais respondido por aqueles que já possuem viagem planejada para o verão, com 19%. A Bahia aparece em segundo lugar, com 12% dos turistas, empatado com o mesmo percentual do Rio de Janeiro.

Santa Catarina aparece na quarta colocação, com 9%, seguida de Ceará (7%), Minas Gerais (6%), Pernambuco (6%), Rio Grande do Sul (6%) e Alagoas (5%). Os demais estados não alcançaram 5%.

Em outra parte da pesquisa, mais ampla em relação ao período do ano, o IPRI questionou qual estado o entrevistado gostaria de visitar nos próximos 12 meses. Nesse contexto, a Bahia aparece em terceiro lugar, 11% do interesse dos brasileiros, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo, com 15% cada um.

Cidades

No âmbito municipal, a Bahia também aparece com destaque na pesquisa. Salvador, surge como o segundo destino turístico mais conhecido dos brasileiros. O IPRI pediu notas em uma escala de 0 a 10 para que o entrevistado dissesse o quanto ele conhece, mesmo que apenas de ouvir falar, cada cidade. A capital baiana teve média 6,6, abaixo apenas do midiático Rio de Janeiro, com 6,7.

Quando a pergunta mudou, para qual destino ele mais gostaria de conhecer, aí os soteropolitanos viraram o jogo contra os cariocas. Salvador aparece em primeiro lugar na lista de interesse dos brasileiros, com média 7,1, superando Fernando de Noronha (6,9) e Rio de Janeiro (6,7).

O interesse dos brasileiros em Salvador e na Bahia, de forma geral, dialoga com outro dado apresentado pela pesquisa: 51% da população vê "sol e praia" como o principal atrativo de um destino turístico.

O levantamento ouviu 2.029 brasileiros com 16 anos de idade ou mais, em todos os estados do país e no Distrito Federal, com entrevistas domiciliares entre os dias 7 e 11 de dezembro de 2023. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.