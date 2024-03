Bahia é líder em desenvolvimento de startups no nordeste | A TARDE

Entre os 10 estados com maior número de 'startups', a Bahia se destaca com o sétimo lugar, a melhor posição entre os estados nordestinos. O ranking divulgado pela Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS) e Deloitte reforça a importância do Parque Tecnológico da Bahia no desenvolvimento de empresas inovadoras.

O mapeamento do ecossistema de startups no ano de 2023 reuniu 2.593 empresas em todo o país e mostrou o aumento de 27% no número de novas startups na Bahia entre os ano de 2022 e 2023. No interior do estado o crescimento no mesmo período foi ainda maior, de 53%.

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), André Joazeiro, comemora o destaque para a Bahia no ranking divulgado. “É difícil competir com o Sul e o Sudeste. A diferença na possibilidade de recursos para inovação é abissal. Estamos estimulando ciência, empreendedorismo e inovação, proporcionando oportunidades para a juventude. Desta forma, seremos capazes de levar este processo de desenvolvimento para a imensidão que é o interior do nosso estado, fazendo com que empresas e startups nasçam, cresçam, se perpetuem, gerem renda e emprego em todos os territórios de identidade”, diz.

O superintendente de Inovação da Secti, Agnaldo Freire, destaca os investimentos que a Bahia tem feito para apoiar o setor. “No primeiro ano do governo Jerônimo Rodrigues, assinamos convênios com o Sebrae no valor de R$ 7,4 milhões, todos com foco no estímulo ao empreendedorismo e inovação. Também realizamos no ano passado e teremos uma nova edição este ano do Bahia Tech Experience (BTX), maior evento de startups do Norte e Nordeste”.

Atualmente, 28 startups fazem parte da comunidade do Parque Tecnológico da Bahia. A trilha da Áity, incubadora de empresas, que antes era apenas presencial, passou a ocorrer de maneira virtual, de forma a atender startups do interior, sem a necessidade de retirá-las dos seus ecossistemas.

Entre os destaques, encontram-se startups com mais de 10 anos de existência, centenas de colaboradores e faturamento milionário. Os segmentos de atuação são os mais variados e o alcance já rompeu as fronteiras do estado.

“Nosso objetivo é impulsionar as startups baianas dentro do mercado, fornecendo mentorias, consultorias personalizadas e benefícios, além de acesso a programas e missões durante o período de dois anos da incubação", ressalta Rafael Guedes, diretor executivo da Associação de Empresas do Parque Tecnológico da Bahia (AEPTECBA).