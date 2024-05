Bahia é o 3º estado com mais renegociações pelo Densenrola FIES | A TARDE

“Consegui um desconto de cerca de 90%. Foi ótimo”, celebra a médica veterinária Jéssica, uma das mais de 20 mil pessoas da Bahia que conseguiram renegociar a dívida do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) através do programa Desenrola FIES. A Bahia foi o terceiro estado com mais renegociações de contratos pelo programa.

Jéssica, que concluiu a graduação em 2020, contou que sua dívida do curso de veterinária chegou a R$ 129 mil e que, com a renegociação feita em outubro de 2023, o valor caiu para R$ 11 mil.



Segundo dados do Governo Federal, até a primeira semana de abril, a Bahia tinha 20.565 contratos renegociados. Só no estado, o saldo da dívida renegociada ultrapassou R$ 1 bilhão e, apenas com o valor de entrada adquirido nas renegociações, o retorno aos cofres públicos superou R$ 31,7 milhões.



Outro exemplo de quem foi beneficiada pelas renegociações foi a aposentada Fernanda. Ela concluiu o curso de engenharia de petróleo em 2016, no entanto ficou com uma dívida que chegou a R$ 23,8 mil. Com o desconto da renegociação, o valor devido ficou em cerca de R$ 5,5 mil, para pagar em 15 prestações.



Ela destaca que aproveitou a oportunidade para se livrar da dívida. “Para quitar, preferi fazer a renegociação”, falou.



Na frente da Bahia em quantidade de renegociações, somente São Paulo e Minas Gerais. O estado paulista teve, até início de abril, 48.287 contratos renegociados, com mais de R$ 1,84 bilhão de saldo da dívida renegociada, e retorno aos cofres públicos de R$ 91,26 milhões apenas com o valor de entrada da renegociação..



Já Minas Gerais teve 31.242 contratos renegociados, com R$ 1,57 bilhão em saldo da dívida renegociada e R$ 68,24 milhões de retorno aos cofres públicos.

Com relação às regiões do Brasil, o Sudeste lidera em número de contratos renegociados (99.561), seguido pelo Nordeste (72.040), Centro-Oeste (30.703), Sul (23.038) e Norte (18.272).



O Desenrola FIES garante descontos especiais que podem chegar a 99%. O prazo para renegociar as dívidas pelo programa termina em 30 de maio. Os estudantes com dívidas do Fies e que ainda não aderiram devem solicitar a renegociação ao agente financeiro com o qual tem contrato.