Bahia é o estado com maior número de quilombolas no Brasil, diz IBGE

Dos 1,3 milhão de quilombolas identificados no Brasil pelo Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 397.095 moram na Bahia. O estado abriga 29,9% dos moradores de quilombo no país, sendo a unidade da federação que abriga o maior percentual dessa população.

No âmbito municipal, mais uma vez a Bahia se destaca. Senhor do Bonfim, no sertão baiano, possui 15.999 quilombolas, se estabelecendo como o município brasileiro com o maior número de moradores de quilombo, seguido de perto por Salvador, com 15.897.

Outros municípios baianos também se destacam no ranking, como Campo Formoso, com 12.735, no oitavo lugar nacional; Feira de Santana, com 12.190, em nono; e Vitória da Conquista, com 12.057 quilombolas, em décimo.

Na Bahia, ainda se destaca o município de Bonito, que tem 50,3% de sua população autodeclarada quilombola. É a quinta cidade com o maior percentual de moradores de quilombo no Brasil.

Os 397.095 quilombolas baianos representam 2,81% do total da população da Bahia. Nesse quesito, o Maranhão supera, com 3,97% de seu contingente populacional se autodeclarando morador de quilombo.