Bahia é o estado nacional com pessoas mais festeiras, aponta pesquisa | A TARDE

No último mês, a Preply realizou um questionário com brasileiros de todo país para descobrir quais estereótipos cada região carrega. De acordo com a resposta dos mil entrevistados, o estado que possui pessoas mais festeiras é a Bahia, escolhidos como aqueles que não dispensam uma boa festa por 35,5% dos participantes do estudo.

Para determinar os estereótipos relacionados a cada parte do Brasil, os questionados responderam a perguntas baseadas nas seguintes categorias: “comunicativo”, “reservado”, “festeiro”, “paquerador” e “bom anfitrião”. Uma vez finalizada a coleta das respostas, os percentuais de cada região de Norte a Sul possibilitaram a criação de diferentes rankings, cada qual com os vencedores em uma das cinco categorias.

"Embora as representações culturais sobre determinadas populações nem sempre sejam negativas, como nos mostra os estereótipos comumente associados aos mineiros e paulistas, é fundamental reconhecer de onde vêm e questionar certas impressões generalizadas, que tendem a simplificar e reduzir a diversidade dentro de qualquer comunidade", comentou Sylvia Johnson, líder de Metodologia da Preply.

Ainda segundo a pesquisa, a população da Bahia também se consagrou como a 2ª melhor anfitriã nacional, atrás apenas dos mineiros. Se, por um lado, os baianos são os verdadeiros amantes de uma boa celebração, por outro, quem ocupa o pódio de mais reservados são os sulistas, com 23,1% dos votos.

Já o título de mais comunicativos foi dado aos paulista, eleitos com um percentual de 17,7%, enquanto o de mais paqueradores são dos cariocas (33%).