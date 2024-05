Bahia é referência global em desenvolvimento rural e inspira projeto | A TARDE

A Bahia vem se destacando como uma referência global em ações de desenvolvimento rural, sendo reconhecida internacionalmente pelo sucesso de projetos do Governo do Estado, a exemplo do Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), no período de 2015 a 2022.

A iniciativa, que beneficiou diretamente mais de 40 mil famílias e investiu cerca de R$ 749,8 milhões em 1.207 ações, serviu de inspiração para outros países, como a Colômbia, que está implementando um projeto semelhante, o Caribe Produtivo.

Em 2023, representantes do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) e da Agência de Desenvolvimento Rural (ADR) da Colômbia visitaram a Bahia para conhecer de perto as ações estruturantes do Governo do Estado, executadas via CAR. Durante a visita, o grupo teve a oportunidade de participar de missões técnicas e conhecer cooperativas apoiadas por meio do projeto Bahia Produtiva.

Recentemente, representantes de cooperativas baianas, como a Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan) e Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça e região (Cooperbac), compartilharam suas experiências no evento virtual: “Conversatório sobre Associativismo e Cooperativismo em Bogotá”, consolidando o processo de elaboração do Projeto Caribe Produtivo.

Segundo Joara Oliveira, presidente da Cooperbac, o governo baiano tem sido fundamental no apoio à agricultura familiar, promovendo renda, sustentabilidade ambiental e econômica.

“Servir de exemplo, além de ser uma responsabilidade, demonstra como o Governo do Estado entende a importância da agricultura familiar e investiu para sermos referência e sermos utilizados como exemplos para a estruturação de projetos em outros países. Os recursos do Bahia Produtiva foram essenciais para a cooperativa, na estruturação e qualificação desde a propriedade até a comercialização, além da estruturação da agroindústria. Nosso governo nos trata com a importância que a agricultura familiar de fato tem. E isso faz com que a gente se fortaleça cada vez mais”.

Juscelino Macedo, presidente da Coopatan, destacou a importância de ser referência para outros países, ressaltando os projetos executados em parceria com o Governo do Estado, via CAR, que têm fortalecido as cooperativas e promovido o desenvolvimento local.

“Ser referência da Bahia em sustentabilidade cooperativista e desenvolvimento local através da qualidade e segurança alimentar dos produtos e inclusão social de novos cooperados nos traz a certeza de missão cumprida. Quando você passa a ser referência, você tem mais segurança de que estamos trilhando o caminho certo”.

A Bahia recebeu duas missões colombianas em 2023, durante as quais também participou o gerente do projeto Bahia Produtiva pelo Banco Mundial, Erivelthon Lima.

"A Bahia é uma referência muito exitosa na construção e, principalmente, nas ações práticas de desenvolvimento rural, de cooperativismo, associativismo, assistência técnica e extensão rural e acesso a mercados. Essa experiência é essencial para ser compartilhada com outros estados e países", ressaltou.

A Ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia, Jhenifer Mojica, afirmou: “o projeto implementado no Brasil inspira nossa política de abastecimento agroalimentar ao fortalecer a agricultura familiar e o cooperativismo”.

Bahia que Produz e Alimenta

Com base no sucesso do Bahia Produtiva, o Governo do Estado está implementando o novo projeto de desenvolvimento rural, o Projeto Bahia que Produz e Alimenta, que tem como meta atender 30 mil famílias e contemplar a melhoria e ampliação de infraestrutura, serviços e integração das organizações produtivas aos mercados.

O projeto, executado pela CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), também visa fortalecer a agroecologia, gestão ambiental e resiliência climática, seguindo o legado bem-sucedido do Bahia Produtiva e garantindo o desenvolvimento sustentável do meio rural baiano.