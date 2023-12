Bahia e Sergipe firmam parceria para pesca e aquicultura | A TARDE

Os governos estaduais da Bahia e de Sergipe, através da Bahia Pesca e da Secretaria de Agricultura de Sergipe, firmaram Acordo de Cooperação Técnica para ações conjuntas voltadas à pesca e à aquicultura.

O acordo foi firmado na manhã desta quinta-feira, 30, pelo governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri e pelo presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória. Prestigiaram a cerimônia o secretário de agricultura de Sergipe, Zeca Ramos da Silva, p deputado estadual Luciano Bispo e o coordenador da câmara de pesca da Fecomercio Sergipe, Humberto Eng.

Estão previstos no acordo a transferência de tecnologia de projetos de interesse mútuo, como a implantação do programa de manejo do caranguejo-uçá nos manguezais sergipanos, tal qual da introdução do camarão na alimentação escolar da rede estadual de ensino da Bahia.