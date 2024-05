Bahia espera atrair R$ 30 bi em investimentos para energia renovável | A TARDE

A Bahia, um dos maiores produtores de energias renováveis no Brasil, espera receber R$ 30 bilhões em investimentos estrangeiros no setor ao longo dos próximos anos. Essa é a expectativa do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, que integra a missão do Consórcio Nordeste que está na Europa com o objetivo de atrair investimentos na área da energia verde.

Em entrevista para a CNN, Jerônimo relatou que empresários e entes públicos da Alemanha, da Bélgica e da Holanda demonstraram interesse em investir na região. Grande parte desse investimento deve ser em infraestrutura. “É um investimento dirigido majoritariamente na parte de infraestrutura e produção de energia. Portos, aeroportos, linhas de transmissão, são custos que os estados não têm pernas para suportar”, afirmou.



O governador Jerônimo destacou que o objetivo é, não apenas exportar energia, mas usar os projetos de hidrogênio verde também para a industrialização do estado. “Não queremos apenas exportar [energia limpa], queremos garantir também a neoindustrialização. Trazer indústrias para que o Nordeste produza energia e industrialize a economia”, acrescentou.

Algo que assusta os investidores, no entanto, é a inexistência de um marco legal do hidrogênio verde. O Senado deve votar, na próxima semana, um projeto de lei sobre o assunto. A relatoria do texto está com o senador baiano Otto Alencar (PSD-BA). “Sem marco legal, os investidores ficam inseguros. Ligamos para o relator, que nos apresentou o cenário. Ele espera que na próxima semana o projeto seja votado e aprovado”, disse Jerônimo.

Durante as reuniões com autoridades e empresários europeus, o potencial do Brasil na produção de hidrogênio verde foi um dos centros da discussão. Isso porque a Europa — principalmente a Alemanha — busca se livrar da dependência do gás natural da Rússia, sem causar danos ao meio ambiente, o que exclui a possibilidade da queima de carvão e coloca o Brasil em uma posição estratégica.

Em junho de 2023, a União Europeia anunciou 2 bilhões de euros em investimentos para apoiar a produção brasileira de hidrogênio verde. Em novembro, a União Europeia se comprometeu a apoiar financeiramente a construção de uma usina de hidrogênio verde no litoral do Piauí.

O hidrogênio verde é produzido através da eletrólise da água, utilizando energia limpa, sem gerar emissões de CO². Além do governador Jerônimo Rodrigues, os governadores Paulo Dantas (MDB-AL), Elmano Freitas (PT-CE), Rafael Fonteles (PT-PI), Fábio Mitidieri (PSD-SE), Fátima Bezerra (PT-RN) e o vice-governador Felipe Camarão (PT-MA) também fizeram parte da comitiva.

