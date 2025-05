Bahia estrutura carteira de projetos estratégicos focado em investimentos internacionais

- Foto: Reprodução

O Governo da Bahia criou um Grupo de Trabalho para consolidar uma carteira de projetos estratégicos voltados à atração de investimentos internacionais. A primeira reunião aconteceu nesta terça-feira (29), no auditório da Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan), com a presença dos secretários Cláudio Peixoto (Planejamento) e Afonso Florence (Casa Civil), além do presidente da BahiaInveste, Paulo Guimarães.

Durante o encontro, foram discutidas oportunidades de parcerias com investidores para projetos em áreas como infraestrutura, logística, energias renováveis, saúde, ciência e tecnologia. As missões internacionais lideradas pelo governador Jerônimo Rodrigues, junto ao apoio do Consórcio Nordeste, têm reforçado a articulação dos estados da região em torno de projetos alinhados às pautas globais de transição energética e transformação ecológica.

A Bahia também foi escolhida como estado-piloto do programa Investe Mais Estados, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A proposta é diversificar os destinos dos investimentos estrangeiros no Brasil.

Segundo Paulo Guimarães, a Bahia passará por uma capacitação avançada com metodologia do BID, voltada à seleção de projetos e atração de investimentos. "Depois disso, vamos promover os projetos prioritários em eventos internacionais, missões, rodadas de negócios e articulações com investidores estrangeiros", explica o presidente da BahiaInveste.

O secretário Cláudio Peixoto destacou que a criação do grupo de trabalho está em sintonia com a atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da Bahia – Bahia 2050. “Entre os avanços previstos no nosso plano de longo prazo está a definição de uma carteira de projetos estratégicos, com governança baseada em indicadores monitorados por evidências”, afirmou Peixoto.

Para o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, o alinhamento com o Governo Federal e o atual cenário internacional — marcado por tensões geopolíticas que afetam o comércio e a economia global — representam uma oportunidade para a Bahia impulsionar o desenvolvimento nos territórios. “Temos a CBPM e uma política voltada às oportunidades no setor de mineração. A Bahiagás, com potencial de expansão da oferta e foco na transição energética. E o Complexo Industrial do SUS. A ideia é que todos esses projetos sejam pensados com foco na diversificação da nossa matriz econômica”, defendeu Florence.

Participaram ainda do encontro gestores e técnicos de diversas secretarias e órgãos estaduais que integram o Grupo de Trabalho, incluindo as secretarias do Planejamento, Casa Civil, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Saúde, Turismo, Infraestrutura, Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Agricultura, Embasa, Bahiagás, CBPM e Bahiafarma.