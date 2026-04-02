COMITÊ
Bahia ganha órgão específico para cuidar dos direitos LGBTQIAPN+
Decreto para criação do órgão foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues
Por Edvaldo Sales
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A Bahia vai ganhar um Comitê Institucional de Políticas Públicas para Pessoas LGBTQIAPN+. O decreto foi assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 2.
O comitê será um órgão permanente de articulação e monitoramento, vinculado à Secretaria da Justiça e Direitos Humanos (SJDH). Suas ações vão focar na promoção da cidadania e direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e outras identidades.
O comitê possui atribuições técnicas e estratégicas, destacando-se:
- Articulação intersetorial: promover a integração entre os órgãos estaduais para formular e avaliar políticas voltadas à equidade
- Transversalidade: garantir que a temática LGBTQIA+ esteja presente em planos de saúde, educação, cultura, segurança pública, justiça, trabalho, habitação, turismo e esporte
- Relatório anual: elaborar um balanço das políticas públicas com indicadores de impacto e cumprimento de metas, que deve ser encaminhado aos Secretários de Estado em até 60 dias após o fechamento do exercício fiscal
- Educação e sensibilização: apoiar campanhas institucionais e processos formativos para enfrentar a LGBTQIA+fobia dentro da administração pública estadual
- Rede de proteção: estabelecer diálogo com municípios e instâncias federais para consolidar a proteção dos direitos dessa população
- Financiamento: propor fontes de recursos específicos para viabilizar as políticas públicas do setor
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Composição
O comitê terá uma estrutura composta por 1 representante de 25 órgãos estaduais, incluindo a SJDH (que exerce a coordenação).
Os outros são:
- Casa Civil
- Secretaria da Administração (Saeb)
- Secretaria da Fazenda (Sefaz)
- Secretaria de Planejamento (Seplan)
- Secretaria de Comunicação (Secom)
- Secretaria de Cultura e Turismo (Secult)
- Secretaria de Educação (Sec)
- Secretaria de Segurança Pública (SSP)
- Secretaria de Saúde (Sesab)
- Secretaria de Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)
- Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades)
- Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi)
- Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM)
- Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap)
- Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri)
- Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)
- Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI)
- Secretaria de Turismo (Setur)
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur)
- Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)
- Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS)
- Secretaria do Meio Ambiente (Sema)
Os membros titulares e seus respectivos suplentes serão indicados pelos titulares de cada órgão e nomeados pelo governador. Além disso, especialistas e representantes de instituições públicas ou privadas podem ser convidados para as reuniões.
A Secretaria Executiva do comitê será exercida por servidor da SJDH, designado por portaria do chefe da pasta.
As reuniões vão acontecer de forma ordinária a cada quatro meses ou extraordinariamente por convocação do coordenador. Para os encontros, vai ser exigida maioria absoluta; para aprovações, maioria simples.
Em caso de empate, o coordenador vai possuir o voto de minerva, além do voto comum.
O decreto entrou em vigor nesta quinta-feira.
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