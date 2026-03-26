Aplicativos de namoro são usados para combater emboscadas contra LGBTs

Siga o A TARDE no Google

Os aplicativos não são tão seguros para a comunidade LGBT - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os membros da comunidade LGBTQIAPN+ ganharão uma proteção a mais na França. O governo do país anunciou uma parceria com aplicativos de namoro, para combater crimes e emboscadas contra os usuários destas plataformas.

A ação foi anunciada pelo Ministério da Igualdade e da Luta contra a Discriminação da França. Eles explicaram que os empresários assinaram um acordo que estabelece medidas para garantir a denúncia de casos, compartilhamento de dados e a segurança dos usuários.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ministra da Igualdade de Gênero, Aurore Bergé fez um post em seu perfil do X, o antigo Twitter, detalhando a ação. “As emboscadas homofóbicas não são ‘encontros que deram errado’. São atos de violência”, escreveu.

“Elas têm alvo, agridem, humilham, insultam. Deixam marcas indeléveis. A França se torna o primeiro país do mundo a envolver as plataformas de encontros para erradicar essa violência”, completou.

Aplicativos participantes

Dentre os aplicativos que estabeleceram o acordo estão Tinder, Grindr, Bumble e Happn. As empresas assinaram a “carta para a prevenção da violência e a segurança das pessoas LGBTQ+” com as organizações sem fins lucrativos SOS Homophobie, Stop Homophobie, Le Refuge e Flag!.