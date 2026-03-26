FIM DA VIOLÊNCIA
Aplicativos de namoro são usados para combater emboscadas contra LGBTs
O governo tem realizado uma ação em conjunto com os dono dos apps
Por Franciely Gomes
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Os membros da comunidade LGBTQIAPN+ ganharão uma proteção a mais na França. O governo do país anunciou uma parceria com aplicativos de namoro, para combater crimes e emboscadas contra os usuários destas plataformas.
A ação foi anunciada pelo Ministério da Igualdade e da Luta contra a Discriminação da França. Eles explicaram que os empresários assinaram um acordo que estabelece medidas para garantir a denúncia de casos, compartilhamento de dados e a segurança dos usuários.
Ministra da Igualdade de Gênero, Aurore Bergé fez um post em seu perfil do X, o antigo Twitter, detalhando a ação. “As emboscadas homofóbicas não são ‘encontros que deram errado’. São atos de violência”, escreveu.
“Elas têm alvo, agridem, humilham, insultam. Deixam marcas indeléveis. A França se torna o primeiro país do mundo a envolver as plataformas de encontros para erradicar essa violência”, completou.
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Aplicativos participantes
Dentre os aplicativos que estabeleceram o acordo estão Tinder, Grindr, Bumble e Happn. As empresas assinaram a “carta para a prevenção da violência e a segurança das pessoas LGBTQ+” com as organizações sem fins lucrativos SOS Homophobie, Stop Homophobie, Le Refuge e Flag!.
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