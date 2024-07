Bahia gera mais de 25% dos empregos do nordeste em maio

Jovens de 18 a 24 anos ocuparam 3 de cada 4 vagas de emprego geradas em maio na Bahia - Foto: Ascom | Setre Bahia

O número de empregos criados na Bahia no mês de maio foi quarto maior do Brasil e primeiro do Nordeste. Dos 131.811 postos de trabalho criados, a região respondeu por 31.742. Destes, 8.785 novos empregos com carteira assinada foram registrados em território baiano.

Em todo o país, a Bahia só ficou atrás de São Paulo (42.355), Minas Gerais (19.430) e Rio de Janeiro (15.627) em número de vagas criadas. No Nordeste, quem chegou mais perto foi o Ceará, com saldo de 6.956 empregos.

Os dados estão no boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado do ano, a Bahia tem 45.138 postos de trabalho com carteira assinada desde janeiro.

Entre as principais atividades econômicas, o setor de Serviços foi o que mais gerou empregos: 3.659 novos postos, representando 41,7% do total. Em seguida, a Indústria com 2.361 empregos, 26,9% dos postos gerados em maio.

O saldo da Indústria foi superior ao registrado no mesmo período do ano passado, assim como o setor do Comércio que gerou mais vagas do que em 2023. O Comércio foi responsável pela geração de 2.001 empregos formais em maio de 2024, 22,8% do total.

Outro dado positivo foi a recuperação do setor da Construção Civil, que no ano passado havia apresentado uma redução de 716 postos e esse ano gerou 374 novos postos com carteira assinada.

Massa salarial

Os dados do CAGED indicam também aumento no salário médio real dos admitidos em maio de 2024 em relação a maio de 2023. Segundo o boletim, houve um aumento de 7% no salário médio real, o equivalente a R$ 100,78.

Para o titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre), Davidson Magalhães, os resultados confirmam que o país está no rumo certo, gerando empregos e melhorando a renda.

“A geração de empregos é um desafio no contexto mundial. Por isso a importância de uma política econômica consistente aliada a políticas públicas de valorização do salário mínimo, de investimento público na infraestrutura do país, que voltaram a ser prioridade no governo Lula e que impactam diretamente na geração de emprego e renda no país”, disse.

Oportunidade para os jovens

O boletim do CAGED também aponta que a faixa etária de 18 a 24 anos foi a que registrou maior participação entre os admitidos em maio na Bahia, representando 74,6% do saldo total ou 6.552 empregos. Os homens representaram 50,3% (4.420) do saldo total e as mulheres 49,7% (4.365) do saldo total do mês.



Isso reflete o esforço do Governo da Bahia, através da Setre, para promover a qualificação profissional, oferecendo oportunidades especialmente para pessoas em condição de vulnerabilidade social com projetos como o Qualifica Bahia.

Entre 2019 e 2024, mais de 55 mil pessoas passaram por cursos de qualificação gratuitos. No período de 2019 a 2023 foram investidos mais de R$ 32 milhões. Só em 2023 foram destinados mais de R$ 8 milhões para o Programa Juventude Produtiva, beneficiando 17.044 jovens de 16 a 29 anos, com a oferta de 17 diferentes cursos de qualificação, desde cuidador (a) de idosos e marketing digital.