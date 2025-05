Bahia instala primeiro Comitê da Política Pública de Juventude

Representantes de órgãos públicos e movimentos sociais participaram da instalação do Comitê da Juventude - Foto: Thássio Ramos | BSF

O primeiro Comitê Institucional da Política Pública de Juventude (COIJUVE) do Brasil foi instalado nesta quarta-feira, 21, no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador. A iniciativa do Governo da Bahia fortalece as políticas públicas para a juventude.

As ações de 24 secretarias estaduais e órgãos públicos, além de movimentos sociais, sob coordenação da COJUVE (Coordenação Geral de Políticas de Juventude) estarão integradas no comitê.

“Somos o primeiro estado a criar um comitê institucional para monitorar e avaliar políticas juvenis. Isso garante efetividade e participação social na construção de ações que impactam 3,2 milhões de jovens baianos", celebra Nivaldo Millet, coordenador-geral da COJUVE.

Com a elevação da COJUVE de uma coordenação para órgão executor e articulador de políticas, vinculado à Secretaria de Relações Institucionais (SERIN), as juventudes baianas ganham mais prioridade no governo de Jerônimo Rodrigues.

De acordo com Tiago Pereira, coordenador-geral do Programa Bahia Sem Fome, que já retirou 1 milhão de pessoas da situação de insegurança alimentar grave em todo o estado, “o programa Juventude Mais Bahia vai dialogar diretamente com o Bahia Sem Fome, uma vez que terá foco em geração de renda, capacitação e redução de desigualdades sociais”, celebra.