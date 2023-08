Bahia investe mais de R$ 12 mi em bolsas de residência médica

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), está aumentando a quantidade de bolsas de residência médica em solo baiano em 2023 e em 2024. O valor total do investimento é de R$ 12.653.326,92 e as vagas são disponibilizadas em 11 unidades de saúde em sete municípios diferentes. Atualmente, a Sesab custeia 1.155 bolsas de residência médica, com valor total anual de R$ 56.910.407,40.

“Estamos investindo para a capacitação de profissionais de Medicina ao mesmo tempo em que ampliamos o suporte à assistência à população baiana. E, mais uma vez, é um investimento que acontece de forma regionalizada, com bolsas de residência em diferentes regiões da Bahia, para atender tanto aos profissionais como à população”, afirma a secretária da Saúde, Roberta Santana.

Neste ano, já houve autorização para concessão de 19 novas bolsas, iniciadas no último mês de março, em unidades de quatro municípios: Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, em cardiologia (2 vagas); Hospital Regional de Juazeiro, em anestesiologia (2), ortopedia e traumatologia (2), medicina de urgência (2) e clínica médica (5); Hospital Ana Nery, em Salvador, em clínica médica (4); e Hospital do Oeste, em Barreiras, em anestesiologia (2).

Para 2024, serão mais 28 bolsas, nas seguintes unidades: Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências (Cepred), em Salvador, em fisiatria (2); Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista (CHVC), em clínica médica (2) e ortopedia e traumatologia (3); Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, em ginecologia e obstetrícia (3); Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, em pediatria (4) e cirurgia pediátrica (1); Hospital Estadual da Criança (HCA), em Feira de Santana, em pediatria (4) e cirurgia pediátrica (1); Hospital Santo Antônio, em Salvador, em cirurgia pediátrica (1), oftalmologia (2), reumatologia (2) e anestesiologia (1); e Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES/UFBA), em anestesiologia (1).

As vagas para 2024 serão ofertadas pela Sesab por meio de edital específico a ser divulgado futuramente.