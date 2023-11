Bahia investe mais de R$ 60 milhões em saúde digital | A TARDE

No âmbito da inovação tecnológica na área da saúde, a Bahia tem se destacado no cenário nacional. Em 2023, foram investidos mais de R$ 60 milhões em tecnologia, aporte que possibilita o avanço de processos de trabalho da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), otimizando o serviço e garantindo mais agilidade e eficiência. Os dados foram divulgados pela pasta estadual nesta sexta-feira, 10.

O cenário foi avaliado pela secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, que visitou a sede da Sesab, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na última quinta-feira, 9. Ela estava acompanhada do diretor do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), José Bueno, e da coordenadora-geral de Inovação e Informática em Saúde do Datasus, Paula Xavier.

“É impressionante a gente verificar o estágio de maturidade alcançado pela Secretaria da Saúde da Bahia em relação à Central Estadual de Regulação, aos sistemas de informação e o processo de transformação digital. O Reds que vocês já tem, os sistemas que já estão operando, foi uma visita maravilhosa e a Sesab está de parabéns. Estou encantada com o que vi aqui hoje e com o que a Bahia está fazendo na parte de transformação digital, a amplitude das ações. A gente quer continuar esse trabalho. Hoje abrimos uma agenda ampla e vamos seguir firmes. É impressionante. A Bahia está na dianteira e vai ajudar a criar modelos para o resto do país”, disse Haddad.

Estrutura

A titular de Saúde Digital ainda conheceu as instalações da Central Integrada de Comando e Controle da Saúde do Estado da Bahia, unidade que abriga a Central Estadual de Regulação (CER) e a Central de Inteligência da Saúde, além da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), responsável por gerir e monitorar todos os indicadores e sistemas desenvolvidos, a exemplo do Reds e do AGHUse.

Com o Reds, a Bahia passou a unificar os dados e prontuários dos pacientes em um único repositório, mas permitindo que estes fiquem disponíveis também no sistema do próprio hospital ou outra unidade de saúde, além de unificar os dados completos do paciente e de sua linha do cuidado. Já com o auxílio do AGHUse, passou a ser possível registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio à assistência de forma integrada. Com ele, é possível padronizar as práticas das unidades de saúde e alimentar indicadores estaduais, o que facilita a criação e melhoria de programas públicos estaduais.

Para a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, o reconhecimento do Ministério da Saúde é resultado de um extenso trabalho desenvolvido pela equipe técnica da Bahia e terá novos frutos. “Uma grande parceria tem sido firmada com o Ministério da Saúde e a gente fica muito feliz de ter o ministério de volta em uma pauta tão importante na transformação digital do Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda temos muita parceria pela frente e, em breve, teremos mais novidades para anunciar, serão ações que vão seguir revolucionando a saúde digital na Bahia e em todo Brasil”, destacou.

Perspectiva

A visita foi acompanhada pelo coordenador geral da Coordenação de Gestão de Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação na Saúde (CGTICS), Diego Daltro; pela superintendente de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde, Mônica Frank; pela diretora-geral da Central de Regulação do Estado, Rita de Cássia Silva, e por representantes da equipe técnica do Ministério da Saúde e da Sesab.

Para Daltro, o próximo passo é maturar as tratativas para levar as tecnologias aplicadas à saúde desenvolvidas pela Sesab para outros estados do país. "São mais de 121 sistemas que nós trabalhamos, mais de 170 painéis de business intelligence, então foi uma discussão muito madura e com um amadurecimento tecnológico muito forte. As tratativas vão seguir e, como a secretária Estela Haddad destacou, podendo levar a nossa estrutura como modelo para todo o Brasil, criando um elo muito maior”, avaliou o coordenador.