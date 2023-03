Bahia lidera ranking de mortes violentas no país, diz monitor

A Bahia é o estado com mais mortes violentas em 2022, aponta levantamento desta quarta-feira, 1º, do Monitor da Violência do G1, que tem como base dados oficiais sobre segurança pública de 26 estados e do Distrito Federal.

O total de 5.124 mortes violentas foi contabilizado no estado no último ano, entre homicídios dolosos, lesões corporais, latrocínios e feminicídios. O número é maior que o contabilizado em 2021, com 5.099 mortes, representando a alta de 0,5%.

Na Bahia, são registradas 34,2 mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes, ainda segundo os dados da pesquisa.

No âmbito dos feminicídios, o mês com menor registos foi março de 2022, com a morte de três mulheres por violência doméstica. Os meses de agosto, outubro e dezembro tiveram os índices mais altos, com 13 vítimas fatais em cada mês.

No cenário dos latrocínios, ainda segundo o levantamento, 84 pessoas perderam a vida em tentativas ou concretização de assaltos. Junho foi o mês de 2022 com o maior registro de casos, com 12 ocorrências na Bahia. Em seguida, está o mês de dezembro, com 10 roubos seguidos de morte.

Entre os estados com mais de 3 mil mortes violentas no último ano, Pernambuco aparece com 3.420, São Paulo contabiliza 3.316 e o Rio de Janeiro aparece com 3.420 ocorrências.