Bahia Pesca beneficia mais de 10 mil famílias com recorde de alevinos

Produtores de Jaguaquara recebem doação de alevinps - Foto: Edilson Brito | Bahia Pesca

A Bahia Pesca, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), completa 43 anos de fundação no próximo domingo, 28, com uma trajetória de renovação e crescimento. A empresa se consolida como referência nacional na promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura.

A modernização do setor possibilitou um investimento recorde na doação e produção de alevinos que beneficiam às famílias de psicicultores baianos. Confira os números alcançados pela Bahia Pesca nos últimos dois anos:

Em 2023, 9.709 famílias de piscicultores foram beneficiadas com as doações de mais de 5,5 milhões de alevinos;

Em 2024, foram 10.774 famílias beneficiadas com os 8,5 milhões de alevinos doados pela empresa.

A expectativa é que em 2025 a Bahia Pesca mantenha o patamar de crescimento, já que somente de janeiro a agosto deste ano já foram contabilizados 5,5 milhões de alevinos distribuídos para 6.824 produtores.

Produtor rural Néu da Conceição exibe tilápia produzida pela comunidade de Terra Santa, em Jaguaripe | Foto: Diego Santana | Bahia Pesca

O trabalho da Bahia Pesca ainda vai além da produção, fomentando oportunidades, emprego e inclusão social por meio de projetos estruturantes:

O projeto "Elas à Frente da Pesca" promove a inclusão socioprodutiva de marisqueiras e pescadoras mediante a agregação de valor à produção

O "Projeto Fênix" usa unidades de piscicultura em presídios estaduais como ferramenta de ressocialização de internos.

O projeto "Puçá" com foco no repovoamento do caranguejo e do guaiamun nos manguezais e na educação ambiental das comunidades atendidas.

Para conhecer mais de perto as demandas do setor produtivo, a empresa desenvolveu o Censo Estrutural da Piscicultura, que já mapeou os gargalos e as demandas de três dos principais polos de piscicultura do Estado, por meio de territórios de identidade:

Itaparica (Paulo Afonso e Glória);

Sertão do São Francisco (Sobradinho e Casa Nova);

Bacia do Rio Grande (Barreiras, Correntina, São Desidério).

Este modelo de gestão que defende o desenvolvimento sustentável através do equilíbrio entre os pilares ambiental, social e econômico interligados, confere à Bahia Pesca o prestígio indispensável à realização de acordos de cooperação técnica com o Governo do Estado de Sergipe e inúmeras prefeituras baianas.

Ao celebrar seus 43 anos, a Bahia Pesca reafirma o compromisso de seguir investindo na valorização da pesca artesanal e da aquicultura e de promover a inclusão social, a produção e o consumo sustentáveis de proteína animal de alto valor nutritivo para a mesa de milhares de famílias baianas.