43 ANOS DE FUNDAÇÃO

Bahia Pesca beneficia mais de 10 mil famílias com recorde de alevinos

Empresa completa 43 anos de fundação no próximo domingo, 28, e torna-se referência nacional

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 17:49 h
Produtores de Jaguaquara recebem doação de alevinps
Produtores de Jaguaquara recebem doação de alevinps -

A Bahia Pesca, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), completa 43 anos de fundação no próximo domingo, 28, com uma trajetória de renovação e crescimento. A empresa se consolida como referência nacional na promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura.

A modernização do setor possibilitou um investimento recorde na doação e produção de alevinos que beneficiam às famílias de psicicultores baianos. Confira os números alcançados pela Bahia Pesca nos últimos dois anos:

  • Em 2023, 9.709 famílias de piscicultores foram beneficiadas com as doações de mais de 5,5 milhões de alevinos;
  • Em 2024, foram 10.774 famílias beneficiadas com os 8,5 milhões de alevinos doados pela empresa.

A expectativa é que em 2025 a Bahia Pesca mantenha o patamar de crescimento, já que somente de janeiro a agosto deste ano já foram contabilizados 5,5 milhões de alevinos distribuídos para 6.824 produtores.

Produtor rural Néu da Conceição exibe tilápia produzida pela comunidade de Terra Santa, em Jaguaripe
Produtor rural Néu da Conceição exibe tilápia produzida pela comunidade de Terra Santa, em Jaguaripe | Foto: Diego Santana | Bahia Pesca

O trabalho da Bahia Pesca ainda vai além da produção, fomentando oportunidades, emprego e inclusão social por meio de projetos estruturantes:

  • O projeto "Elas à Frente da Pesca" promove a inclusão socioprodutiva de marisqueiras e pescadoras mediante a agregação de valor à produção
  • O "Projeto Fênix" usa unidades de piscicultura em presídios estaduais como ferramenta de ressocialização de internos.
  • O projeto "Puçá" com foco no repovoamento do caranguejo e do guaiamun nos manguezais e na educação ambiental das comunidades atendidas.

Para conhecer mais de perto as demandas do setor produtivo, a empresa desenvolveu o Censo Estrutural da Piscicultura, que já mapeou os gargalos e as demandas de três dos principais polos de piscicultura do Estado, por meio de territórios de identidade:

  • Itaparica (Paulo Afonso e Glória);
  • Sertão do São Francisco (Sobradinho e Casa Nova);
  • Bacia do Rio Grande (Barreiras, Correntina, São Desidério).

Este modelo de gestão que defende o desenvolvimento sustentável através do equilíbrio entre os pilares ambiental, social e econômico interligados, confere à Bahia Pesca o prestígio indispensável à realização de acordos de cooperação técnica com o Governo do Estado de Sergipe e inúmeras prefeituras baianas.

Ao celebrar seus 43 anos, a Bahia Pesca reafirma o compromisso de seguir investindo na valorização da pesca artesanal e da aquicultura e de promover a inclusão social, a produção e o consumo sustentáveis de proteína animal de alto valor nutritivo para a mesa de milhares de famílias baianas.

x