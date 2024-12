Bahia Pesca representa o estado na XX Feira Nacional do Camarão

O Bahia Pesca é vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) - Foto: Vinicius Monteiro/ Ascom Bahia Pesca

No próximo sábado, 22, o Bahia Pesca marca presença como um dos grandes representantes e produtores do país na XX Feira Nacional do Camarão (Fenacam), maior evento da cadeia produtiva da carcinicultura do país. O evento acontece no Centro de Convenções de Natal, no Rio Grande do Norte.

O Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), irá reunir nas exposições, encontros com especialistas, produtores, empresas e representantes governamentais para discutir as principais tendências e desafios do segmento.

O presidente da Bahia Pesca, Daniel Victoria, que participou da cerimônia de abertura na condição de representante do governador Jerônimo Rodrigues, destacou a importância do setor. "A aquicultura e a pesca são estratégicas para a Bahia, tanto pela geração de renda e empregos quanto pelo fortalecimento da segurança alimentar. Nossa presença aqui reforça o compromisso de transformar a Bahia em um polo de excelência no setor", afirmou o gestor.

Leia também:

>> Parceria entre A TARDE Educação e Codeba reforça conscientização socioambiental

Durante a Fenacam, a Bahia Pesca teve a oportunidade de apresentar projetos inovadores, como o Camarão no Semiárido e o Projeto Fênix, que utiliza a piscicultura como instrumento de ressocialização de internos do sistema prisional.

Além disso, o estande da Bahia Pesca oferece ao público informações sobre as potencialidades aquícolas do Estado, com destaque para as iniciativas que impulsionam a criação de peixes e camarões em diferentes regiões.

A Fenacam também é um espaço estratégico para troca de experiências e fechamento de parcerias. "Este evento é uma oportunidade única de aprendermos com outras experiências de sucesso e ampliarmos nossa rede de contatos, fortalecendo os laços entre o governo, produtores e empresas do setor", destacou Daniel Victoria.