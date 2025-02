Bahia planeja receber 9 milhões de turistas durante verão

Maurício Bacelar - Foto: Reprodução

Na Espanha participando de uma feira de turismo, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, apontou que o estado liderou a atividade turística do Brasil em 2024. Para este ano, a meta é receber 9 milhões de visitantes apenas no verão.

"Esperamos que mais de 9 milhões de pessoas visitem o Estado nesta temporada, incluindo o Carnaval, injetando R$ 23 bilhões no Estado. A Bahia está pronta para receber os visitantes, com todos os nossos atrativos", disse o secretário em entrevista ao Panrotas.

"Além dos dados apresentados, a Polícia Federal, que controla a entrada de turistas internacionais, coloca a Bahia como uma grande porta de entrada do Brasil, sendo responsável por 40% da entrada de todos os turistas estrangeiros de Norte e Nordeste. Podemos dizer que a Bahia liderou a atividade turística no País", revelou Bacelar.

"E a expectativa para 2025 é continuarmos os investimentos de qualificação de mão de obra, de obras de infraestrutura, da promoção do Destino Bahia, da captação de voos, para que o Estado continue nesta posição destacada no Turismo brasileiro. A gente vai incrementar as ações da nossa mão de obra e vamos melhorar as experiênciass de quem nos visita, para que eles possam propagar isso aos conhecidos", completou o secretário em entrevista ao portal Panrotas.