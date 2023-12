Bahia pode chegar a temperaturas de 40ºC em nova onda de calor | A TARDE

A Bahia está entre os oito estados que devem chegar a temperaturas de 40ºC a partir da próxima quinta-feira, 14. A nova onda de calor deve fazer com que as regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo fiquem 5º C acima da média.

O fenômeno marca o fim da primavera e se encerra no dia 20 de dezembro, próximo ao começo do verão, no dia 22, segundo o Climatempo. Esta é a sexta onda de calor consecutiva em 2023, que em julho atingiu temperaturas recordes para o mês. O calor ficou ainda mais intenso em agosto, setembro, outubro e, mais recentemente, novembro.

Segundo o Climatempo, a nova onda de calor terá uma duração menor que as anteriores dos meses de setembro e novembro. Porém, ainda com os efeitos da insolação, a população estará exposta há dias mais longos, e a umidade do ar estará um pouco mais alta - o que trará maior sensação de incômodo durante alguns períodos.

A onda de calor é caracterizada por uma sequência de dias ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, fica muito acima da média que seria normal para uma determinada época - em torno de 5°C ou mais acima da média, em uma área ampla.

Segundo o MetSul, a onda de calor será provocada por uma massa de ar muito quente que se instalará sobre o Norte da Argentina e do Paraguai. Com isso, Estados do Centro-Oeste serão os primeiros a sentir a onda de calor, que atingirá posteriormente a região sudeste.