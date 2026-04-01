Bahia pode ter a maior mina subterrânea de níquel da América Latina

Projeto Santa Rita Underground foi apresentado em evento na Fieb. - Foto: Wilson Sabadin/Divulgação/CBPM

O projeto de implantação da maior mina subterrânea de níquel da América Latina, em Itagibá, no sul da Bahia, foi apresentado nesta quarta-feira, 1, a representantes do setor industrial baiano. Liderado pela Atlantic Nickel em parceria com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o evento reuniu empresas interessadas em integrar a cadeia de fornecimento do Projeto Underground da Mina Santa Rita.

Desenvolvido pela Appian Capital Brazil e Atlantic Nickel, em parceria com a CBPM, o Projeto Underground da Mina Santa Rita marca uma nova fase de expansão da produção de níquel no estado, com potencial de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, ampliar oportunidades de negócios e consolidar a Bahia como um dos principais polos de mineração do país.

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O evento, realizado na sede da FIEB, em Salvador, teve como objetivo apresentar as demandas de suprimento do empreendimento, promovendo a conexão entre fornecedores de bens e serviços e o projeto, além de impulsionar a participação de empresas baianas na cadeia produtiva mineral.

Priorização da mão de obra local

Presidente da CBPM, Henrique Carballal destacou a importância da iniciativa para o estado. “A Bahia vive um momento de grande protagonismo na mineração brasileira, especialmente no que diz respeito aos minerais críticos. Projetos como esse ampliam nossa capacidade produtiva, geram emprego e renda e, sobretudo, fortalecem a cadeia produtiva local”, afirmou.

“Essa é uma determinação do governador Jerônimo Rodrigues: que possamos, sim, promover investimentos internacionais no nosso estado, mas garantir que, acima de tudo, a mão de obra local seja priorizada e que ocorra, de forma efetiva, a verticalização da cadeia produtiva, gerando oportunidades de desenvolvimento socioeconômico para o povo baiano”, completou.

Desenvolvimento sustentável

De acordo com o diretor de ESG e Pessoas da Atlantic Nickel, Gilcimar Oliveira, o projeto reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável no país. “A implantação do projeto subterrâneo aqui na Bahia é uma prova que seguimos com sólido compromisso no Brasil, aliando segurança, respeito às comunidades e cuidado com o meio ambiente e sustentabilidade”, elencou.

“Estar hoje aqui na FIEB junto do empresariado baiano reitera o nosso comprometimento em ampliar oportunidades de negócio no estado e, consequentemente, na geração de emprego e renda não apenas nas cidades anfitriãs ondem temos operação, como também em toda Bahia”, garantiu.

Conexão com a indústria baiana

Para o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, o evento representa uma oportunidade concreta de inserção da indústria baiana no projeto. “Esse evento tem uma grande importância, porque traz a oportunidade de buscar parceiros fornecedores dentro da Bahia para a execução desse relevante projeto da Atlantic Nickel, que trará mais desenvolvimento econômico para a Bahia”, destacou.

A superintendente do IEL Bahia, Edneide Lima, ressaltou o interesse do setor produtivo local. “Conseguimos mobilizar mais de 100 fornecedores locais com interesse em fornecer para Atlantic Nickel e esse é o nosso grande objetivo, desenvolver a cadeia produtiva local para fortalecer toda a produtividade da empresa ao mesmo tempo em que desenvolve a nossa cadeia produtiva local”, informou.